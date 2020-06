NOVO CORONAVÍRUS Mulher de 51 anos é a 21ª vítima de covid-19 em MS Segundo a SES, ela teve contato com caso confirmado, não tinha doenças crônicas e morreu de parada cardiorrespiratória.

5 JUN 2020 - 09h:46 Por Redação

A Secretria de Estado de Saúde (SES) confirmou mais uma morte por covid-19 em Campo Grande. O óbito da mulher de 51 anos aconteceu na quinta-feira (4) e, com mais essa vítima, Mato Grosso do Sul totaliza 21 mortes pela doença. Segundo a SES, a vítima começou a ter sintomas no dia 26 de maio apresentando febre e dor de garganta.

Ela contraiu a covid-19 de outra pessoa que estava com a doença. Cinco dias depois dos primeiros sintomas, começou a sentir tonturas e dificuldades em respirar. Foi encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, rapidamente, a situação se agravou, a mulher teve uma parada cardiorespiratória e faleceu.