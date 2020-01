TRÂNSITO Mulher sofre corte na cabeça após colisão entre motos Segundo informações a vítima estava com o fecho do capacete aberto

16 JAN 2020 - 08h:41 Por Isabelly Melo

Na manhã desta quinta-feira (16) uma colisão entre duas motos na Av. Mato Grosso com a Rua José Antônio deixou duas pessoas feridas. Segundo informações um homem, identificado somente como Pedro, descia a Av. Mato Grosso quando colidiu com outra moto, pilotada por Ingrid Guimarães, que de acordo com testemunhas teria cruzado o semáforo vermelho.

A mulher estava com o "fecho" do capacete solto, e na queda sofreu um corte na cabeça. O homem teve apenas ferimentos leves nas mãos, e as duas vítimas foram encaminhadas a unidade de saúde.