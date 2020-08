POLÍTICAS PÚBLICAS Mulheres vítimas de violência tem aconselhamento mesmo antes da denúncia Casa da Mulher Brasileira em Campo Grande é uma das referências nacionais no atendimento às vítimas da violência

31 AGO 2020 - 12h:21 Por Ginez Cesar/ Thais Cintra CBN

O isolamento social estimulado para contenção do coronavírus revelou uma situação recorrente no Estado: a violência doméstica. No Brasil, estimá-se que a cada 2 segundos uma mulher é vítima de violência física ou verbal, de acordo com o relógio da violência do Instituto Maria da Penha.

Nesta segunda-feira (31), as promotoras de Justiça, Helen Neves Dutra da Silva e Clarissa Carlotto Torres falaram sobre a dinâmica da violência e destacaram que a rede de atendimento está, cada vez mais, mais completa e organizada. Um dos temas da entrevista na Rádio CBN Campo Grande, foi o ciclo de violência e como tramitam os casos na Justiça. Confira: