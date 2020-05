POLÍCIA Multa por uso de cerol sobe para R$ 5 mil em Campo Grande Proposta segue para sanção do prefeito Marquinhos Trad

12 MAI 2020 - 17h:46 Por Gabi Couto / CBN

Das vítimas de acidentes com cerol no Brasil, 25% acabam morrendo e 50% ficam feridas gravemente. Projeto de lei aprovado nesta terça-feira (15) na Câmara de Vereadores de Campo Grande prevê aumentar a multa em cinco vezes para quem é pego com linha de cerol. A proposta do vereador André Salineiro foi aprovada por unanimidade.

Conforme o projeto, em caso de apreensão de linhas de cerol, chilena ou outros materiais desse tipo a multa será de R$ 1 mil para pessoas e de R$ 5 mil para estabelecimentos comerciais.