SAúDE Multivacinação não atinge meta de imunização SES cria estratégias para vacinar crianças e adolescentes contra a poliomielite

19 NOV 2020 - 14h:02 Por Thais Cintra/Giovanna Dauzacker

A Secretaria Estadual de Saúde intensifica a multivacinação em 40 cidades de Mato Grosso do Sul, que estão abaixo da meta de imunização. De acordo com as SES, pais e responsáveis podem levar os filhos nas unidades de saúde de todo o Estado, que possuem sala de vacinação até o dia 30 de novembro.

