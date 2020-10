COMPORTAMENTO E GESTÃO Mundo vive quarta revolução industrial, diz Mussak no RCN/CBN em Ação – Live 2020 Para professor, organizações precisam ser vistas como seres vivos que passam por um processo evolutivo

20 OUT 2020 - 18h:50 Por Marcus Moura/CBN

O mundo está passando pela quarta revolução industrial com a revolução digital de processos e serviços oferecidos pelas empresas, disse o professor e fundador da Sapiens Consultoria em Desenvolvimento de Lideranças, Eugênio Mussak, ao abrir a quarta live do projeto RCN/CBN em Ação – Live 2020.

Para Mussak, os grandes espaços de armazenamento em nuvem, a aplicação e uso de internet em automóveis, a impressão 3D e outras novas tecnologias marcam a transformação do período. “Na nossa vida cotidiana, o surgimento dos aplicativos marca a quarta revolução industrial. Não é necessário que a empresa seja grande para se ter um aplicativo, pode ser algo simples como, por exemplo, o mercadinho de bairro”, explica.

Ele defende a teoria apresentada pelo economista e cientista político Joseph Schumpeter, no século passado, que se chama destruição criativa, como algo que inevitavelmente todas as organizações vão passar. “Independentemente do tamanho, ou da área, as empresas vão passar por uma crise, o que leva a perda de espaço no mercado. E nesse momento que elas passam por esse processo, há uma atualização do que era feito, porque o que vinha sendo feito já não é mais efetivo. Hoje, essa expressão pode ser chamada como inovação”, comenta.

Eugênio Mussak avalia que a inovação não deve ser vista apenas como grandes ideias, ou grandes produtos, mas também como pequenas mudanças em certos processos. “Um ato pequeno pode desencadear uma grande mudança”.

Ele também usa a teoria darwinista para explicar que as organizações (empresas) devem ser encaradas como organismos vivos, que precisam evoluir e se adaptar para sobreviver. “A mudança é extremamente necessária, temos que aceitar a mudança de forma evolutiva, cada dia nós temos uma coisa nova. A empresa é um animal que habita o ecossistema chamado mercado. O cliente está no mercado, o mercado é o cliente. O cliente de 2020 não é mais o mesmo de outros anos, ele está mais informado, ele novos desejos e necessidades”, acrescenta.

“O segundo habitante deste ecossistema é o nosso concorrente. Ele faz a lição de casa e procura se aprimorar, ele está procurando evoluir. Quando eu deixo de evoluir estou perdendo espaço para o meu concorrente que está crescendo. O terceiro são serviços e produtos substitutivos que estão nascendo e mudando. Ainda precisamos acrescentar nesse ecossistema a economia que vive crescendo e se modificando, as questões econômicas, políticas, da globalização entre outros. Uma lista grande de elementos do ecossistema que precisamos acompanhar para estar dentro do processo evolutivo”.

Mussak lembra que ao pensar a teoria da evolução Darwin jamais disse que o mais forte, ou mais resistente seriam os que resistiriam ao processo evolutivo, mas sim, aqueles com a maior capacidade de adaptação.

RCN/CBN em Ação – Live 2020

Pioneiro em Mato Grosso do Sul, o projeto RCN/CBN em Ação - Live 2020 apostou na inovação para superar a barreira imposta pelo distanciamento social e levar ao maior número de pessoas possível o debate em multicanais. Seja nas ondas do rádio, no sinal de televisão, ou via algoritmos da internet as palestras deste ano estão sendo transmitidas ao vivo em 14 canais do grupo RCN de Comunicação, algo inédito no Estado.

Ruy Shiozawa

O próximo palestrante do projeto RCN/CBN em Ação – Live 2020 é o engenheiro e CEO da Great Place To Work, Ruy Shiozawa. O encontro virtual acontecerá no dia 17 de novembro (terça-feira), também às 18h30, e terá como tema principal a nova realidade dos ambientes nas organizações.

Engenheiro de Produção e Mestre pela Escola Politécnica da USP com Especializações nos EUA, Japão e Espanha, Shiozawa possui grande experiência nas áreas de relacionamento com clientes, pré-vendas, tecnologia da informação em empresas de diversos segmentos, tais como Claro, Telefônica, GVT, Diageo e Dow Química. Foi eleito Executivo de TI do Ano em 2002, além de ter recebido 6 outros prêmios nacionais e internacionais. É influencer no LinkedIn desde 2015. É autor do livro “Qualidade no Atendimento e Tecnologia de Informação”, pela Editora Atlas.