SANEAMENTO Municípios atendidos pela Sanesul terão reajuste de até 3,3% em contas Decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta segunda-feira (20)

20 JUL 2020 - 17h:20 Por Marcus Moura / CBN

As contas de água e esgoto em cidades atendidas pela Sanesul (Empresa de Saneamento do Estado de Mato Grosso do Sul) ficarão até 3,3% mais caras a partir do 1 de setembro, conforme portaria de homologação do reajuste tarifário anual dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário foi publicada nesta segunda-feira (20) no diário oficial do estado. Confira: