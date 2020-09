TRIBUTOS Municípios conseguem vitórias no STF sobre impostos O ano de 2020 tem sido decisivo para os municípios brasileiros que ampliaram sua base de arrecadação

Os municípios venceram neste ano importantes disputas sobre ISS (Imposto sobre Serviços) no Supremo Tribunal Federal (STF). Os ministros mantiveram, por exemplo, a cobrança sobre contratos de franquia, serviços de farmácias de manipulação, compartilhamento de postes e distribuição e venda de bilhetes de apostas, como jogos de loteria, com alíquotas que variam entre 2% e 5%, a depender da lei municipal.

Nesta terça-feira, o advogado Carlos Santana foi o entrevistado do quadro CBN Direito, na Rádio CBN Campo Grande e falou sobre as decisões do STF. Santana também abordou as tratativas sobre a aprovação da Reforma Tributária. Confira.