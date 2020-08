BRASÍLIA Municípios querem compensação por perdas com reforma tributária Senadores demonstram preocupação com possível queda na arrecadação das cidades

20 AGO 2020 - 06h:14 Por Márcia Paravizzi/Ingrid Rocha

O presidente da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), Glademir Aroldi, afirmou à Comissão da reforma tributária que os municípios devem ser recompensados por possíveis perdas com as mudanças no sistema tributário em tramitação no Congresso. Ouça os detalhes: