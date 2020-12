CBN POLÍTICA EM DESTAQUE Murilo deixa o comando do DEM e indica Barbosinha para substituí-lo Vice-governador e secretário de Obras, Zauith defende presidente com mais tempo para atender as bases e construir os projetos de 2022

1 DEZ 2020 - 10h:02 Por Adilson Trindade/Isabelly Melo

O vice-governador e secretário estadual de Infraestrutura, Murilo Zauith, deixa a presidência regional do DEM. Ele não tem mais interesse em continuar no comando do partido por falta de tempo. Murilo conversou com a ministra da Agricultura, Teresa Cristina, sobre a sua decisão e indicou o deputado estadual José Carlos Barbosa, o Barbosinha, para substituí-lo.

Murilo Zauith Foto: Divulgação

Para Murilo, com Barbosinha no comando, o DEM ganharia mais força nas articulações para preparar a candidatura de Tereza ao Senado. “Ela é a nossa candidata”, afirmou. E Barbosinha seria o candidato a deputado federal. Na opinião de Murilo, Barbosa está credenciado a concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados com 31.650 votos obtidos na disputa pela Prefeitura de Dourados. Ele perdeu a batalha eleitoral por 2.592 votos para Alan Guedes, do PP, que recebeu 34.242 votos.

A ministra recebeu a sugestão e deve falar com o presidente nacional do DEM, prefeito de Salvador, ACM Neto, que nomeia a Comissão Provisória do partido, sobre a indicação de Barbosinha. O mandato de Murilo na Comissão Provisória encerra hoje.

Murilo disse que o deputado pode contribuir melhor para o fortalecimento do DEM em Mato Grosso do Sul por estar com tempo disponível para dedicação integral no comando do partido. “Como Secretário de Obras, eu não tenho tempo para atender todo mundo”, afirmou Murilo.

DEM elegeu 15 prefeitos, 35 vice-prefeitos e 122 vereadores. A meta do partido é eleger a ministra Tereza Cristina ao Senado e assegurar a Dourados uma vaga de deputado federal com Barbosinha.