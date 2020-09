LAZER Feira Central recebe evento "Food e Music" nesta quinta-feira (17) Com medidas de biossegurança, Grupo Sampri e Chokito prometem agitar público no estacionamento da Feirona

17 SET 2020 - 13h:30 Por Thais Cintra/ CBN - Assessoria Sectur

A Feira Central de Campo Grande, que já estava atendendo respeitando todas as normas de biossegurança, agora lança o Projeto “Music e Food – Música que Alimenta”. O evento vai ocorrer com mesas dispostas e distânciameto seguro entre as pessoas no estacionamento da Feirona. As irmãs do Grupo Sampri e o músico Chokito vão animar o espaço, onde 50 lugares serão dispostos e cada mesa poderá conter até quatro pessoas.

O Music e Food inicia nesta quinta-feira (17), às 19h30, com entrada totalmente gratuita, mas é preciso retirar o ingresso na administração da Feira Central ou na lanchonete da Praça dos Imigrantes. Cada ingresso corresponde a uma mesa. A parceria entre a Feira Central e Turística de Campo Grande (Afecetur) e prefeitura de Campo Grande, também tem participação do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio de sua Fundação de Cultura.

Para participar do evento é obrigatório o uso de máscara de proteção individual. Na entrada do projeto técnicos estarão aferindo temperatura e irão bloquear a entrada daqueles que apresentarem sintomas da Covid 19, como febre.

Sobre o projeto

O Music e Food foi pensado para ajudar os comerciantes da Feira Central que sofreram com a queda nas vendas por conta da pandemia. Com a música ao vivo no local espera-se que a população retorne, com segurança, a ocupar os espaços da cidade.

As barracas e boxs da Feira Central de Campo Grande estarão funcionando normalmente durante o evento. Ao decorrer das edições será possível dispor de mais mesas, a depender do interesse do público.

Programação

O projeto acontece até o fim de novembro, sempre às quintas-feiras, com duas atrações musicais por dia, promovendo uma mistura de sonoridades e estilos musicais.

Quem inaugura o palco do Music e Food é Chokito, que anima o público ao som de muito pagode e samba. Depois é a vez das meninas do Sampri que dizem estar muito animadas com o retorno aos shows presenciais. Na próxima semana é a vez do sertanejo e quem se apresenta são as duplas Max e Gabriel e Anderson e Fernandes.