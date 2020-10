RCN/CBN EM AÇÃO - LIVE 2020 Mussak destaca as 4 virtudes necessárias para liderança na crise ao diretor de operações do Sebrae-MS Cautela, fortaleza, temperança e justiça são fundamentais para avançar e vencer momentos adversos

20 OUT 2020 - 19h:05 Por Marcus Moura/CBN

A crise provocada pela pandemia do novo coronavírus trouxe uma nova realidade de crescimento e evolução para as empresas e lideranças em 2020. Para o professor e fundador da Sapiens Consultoria em Desenvolvimento de Lideranças, Eugênio Mussak, os lideres precisam praticar quatro virtudes para garantir a mudança e evolução.

Em resposta à pergunta do diretor de operações do Sebrae-MS, Tito Estanqueiro, sobre como uma liderança deve se reposicionar em face da aceleração da evolução trazido junto com a pandemia, ele disse que gestão, liderança, temperança e justiça são fundamentais para avançar e vencer momentos adversos.

“A mudança de uma empresa começa pela mudança na cabeça das pessoas. A questão é que eu não consigo mudar o modelo mental coletivo da minha equipe se eu não mudar o meu próprio modelo mental. Mas, nós temos um grande problema quanto a isso, porque nós não aceitamos tão fácil a mudança, por alguns motivos até biológicos. Isso demanda mais energia, porque se eu estou fazendo algo diferente do que eu faço acabo implementando mais energia. Essas quatro virtudes que eu disse são essenciais para garantir um processo saudável de transformação”, disse.

Mussak ressalta que o medo também é uma das maiores barreiras enfrentadas por gestores e líderes. “Essa é mais antiga e forte barreira do ser humano, o medo do desconhecido, de saber o que vai acontecer. Como não sei o que vai acontecer lá fora, vou manter o que eu já domino. O medo por um lado é bom porque nos protege do perigo, mas ao mesmo tempo ele nos impede de crescer e evoluir”, acrescenta.

A coragem é característica determinante para o crescimento, ainda de acordo com o professor. “Eu diria a você que a tentativa de economizar energia e o medo. Ele tem que ter determinação e não ser preguiçoso. Não digo que ele não tenha que ter medo, mas o líder tem que ter coragem. É preciso deixar bem claro que a coragem não é a ausência do medo, mas sim a vontade de avançar mesmo com o medo. A coragem não é um sentimento, é uma característica acompanhada pelas quatro virtudes essenciais: a cautela, a fortaleza, a temperança e a justiça”, finalizou.

Pioneiro em Mato Grosso do Sul, o projeto RCN/CBN em Ação - Live 2020 apostou na inovação para superar a barreira imposta pelo distanciamento social e levar ao maior número de pessoas possível o debate em multicanais. Seja nas ondas do rádio, no sinal de televisão, ou via algoritmos da internet as palestras deste ano estão sendo transmitidas ao vivo em 14 canais do grupo RCN de Comunicação, algo inédito no Estado.

