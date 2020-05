OPINIÃO CBN Na calamidade, prefeitura desiste da compra de respiradores Mesmo recebendo R$ 148 milhões de ajuda, Município prefere alugar leitos de UTI dos hospitais particulares

14 MAI 2020 - 11h:50 Por Guilherme Filho/Isabelly Melo

A Prefeitura de Campo Grande desistiu da compra de respiradores, que poderiam ser utilizados inclusive depois da pandemia para alugar leitos de hospitais. Nada a estranhar, numa administração que já desistiu também de construir o Hospital Municipal, enquanto reforma o teatro do Paço Municipal e retoma as obras do Centro de Belas Artes.