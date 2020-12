CONSUMO Na Capital, conta de água e esgoto será mais cara a partir de 2021 Novo reajuste aprovado pela Prefeitura de Campo Grande será de 3,6%

4 DEZ 2020 - 18h:00 Por Beatriz Magalhães/CBN

Em Campo Grande a conta de água e esgoto terá um aumento de 3,6% a partir do dia 03 de janeiro. A permissão da prefeitura foi publicada na edição extra do Diário Oficial de Campo Grande, na quinta-feira (03).

De acordo com a Prefeitura da Capital, o aumento acorre em razão da revisão tarifária estabelecida no termo aditivo do contrato de concessão de 2018.

O documento determina a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro por meio de três revisões. A primeira delas ocorreu em janeiro de 2019, com 3,9%; a segunda revisão foi em janeiro deste ano, também de 3,9%. A terceira revisão será em 03 de janeiro de 2021.

Confira a estrutura tarifária divulgada pela Prefeitura de Campo Grande: