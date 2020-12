FISCALIZAÇÃO Na Capital, 17 agências bancárias são autuadas pelo Procon/MS Entre as irregularidades, ausência de liberação de senhas e demora excessiva no atendimento foram confirmadas

8 DEZ 2020 - 12h:15 Por Thais Cintra/ CBN

Equipes da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), realizaram diligências em cinco agências bancárias de Campo Grande nesta terça-feira (8). De acordo com o órgão, as agências da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú, Santander e Bradesco apresentaram irregularidades em relação à utilização de papel termo sensível como comprovante de atendimento, ausência de liberação de senhas e demora excessiva no atendimento.

Segundo o Procon, as agências também não apresentaram informações de biossegurança visando evitar a proliferação da Covid, além da ausência de atendimento prioritário obrigando os beneficiários desse serviço às filas com atendimento geral.

Na agência da Caixa, além de todos os outros problemas detectados, não havia disponibilização de bebedouro ou instalações sanitárias para uso dos clientes. O Procon relatou que no Banco do Brasil, servidores procuraram dificultar a fiscalização obstruindo o trabalho dos funcionários. O Procon/MS integra a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Seshast).

Assessoria de Comunicação – Procon/MS