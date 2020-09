POLÍTICA Na Capital, serão quinze os candidatos a prefeito Procurador tem vereador como vice

19 SET 2020 - 17h:00 Por Gabi Couto

A corrida eleitoral pelo Paço Municipal da capital contará com 15 nomes na disputa. Ainda é aguarda a definição da Justiça Eleitoral quanto a candidatura do PSL que judicializou o racha interno entre o deputado federal Loester Trutis e o vereador Vinícius Siqueira.

O prefeito Marquinhos Trad (PSD) vai para a reeleição com a mesma chapa de 2016. A vice será Adriane Lopes (PATRI). O chefe do Executivo também conseguiu o maior número de aliados para a disputa com a coligação “Avançar e Fazer Mais”.

Ele terá o apoio do PSDB, PTB, PC do B, Cidadania, DEM, PSB, Republicanos, Rede Sustentabilidade, além da legenda da vice-prefeita.

O PDT decidiu lançar o deputado federal Dagoberto Nogueira como pré-candidato a prefeito e Kelly Costa a vice. Já o Partido Novo disputa pela primeira vez a prefeitura com o nome do empresário Guto Scarpanti e da auditora estadual Priscila Afonso. Também vão disputar com chapa pura o Avante. Sérgio Harfouche será o cabeça da chapa, junto com o vereador mais votado da eleição passada, André Salineiro.

Já o PT decidiu lançar o deputado estadual, Pedro Kemp e teve disputa interna na vaga da vice. Os correligionários votaram e decidiram pelo nome da professora Eloísa Castro Berro. O MDB terá o deputado Márcio Fernandes na cabeça de chapa e a vice será a a ex-vereadora Juliana Zorzo.

Outro parlamentar que entrou no certame é João Henrique Cantan do PL. O vice-prefeito na chapa será o empresário Jayme Magalhães Júnior. O Solidariedade vai disputar com os nomes do ex-secrtário estadual de Obras, Marcelo Miglioli e com a enfermeira do Samu, Carlla Bernal.

O ex-presidente da Santa Casa, Esacheu Nascimento vai disputar a prefeitura pelo PP, junto com Venício Leite. O PV vai com o engenheiro civil, Marcelo Bluma na cabeça de chapa e José Alvarenga como vice. Os últimos a definirem candidatura foram PSOL que lançou a única chapa feminina com Cris Duarte e Val Eloy. O PSC vai com Paulo Matos e Dani Duarte, o Podemos com Delegada Sidnéia e Samuca Brasil e o PCO com o estudante Thiago Assad e o professor Carlos Martins.