CALOR EXTREMO Termômetros registram altas temperaturas em MS Segundo Climatempo, o calor intenso bateu recorde nesta semana em diversas cidades do Estado

3 OUT 2020 - 08h:35 Por Thais Cintra/ CBN

O calor com temperaturas em torno dos 40°C é uma característica comum da primavera no Brasil, especialmente nas regiões centro-oeste, norte e nordeste. Segundo o Climatempo, as condições registradas têm batido recordes históricos de calor.

Há mais de três dias cidades sul-mato-grossenses têm figurado no topo da lista de regiões mais quentes do País no monitoramento do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Para se ter uma ideia, na última quinta-feira (1), Água Clara registrou a maior temperatura do Brasil com 44,4°C.

Essa intensa onda de calor deve ser ligeiramente amenizada com a chegada da chuva a partir do dia 11 de outubro. Em Mato Grosso do Sul, ela chega em formato de pancadas e com baixos acumulados, que podem ser de 10 milímetros, estima o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).

Previsão sábado

Para este sábado (3) as condições serão de tempo firme. Céu claro a parcialmente nublado em todas as regiões, e predomínio de sol. A umidade relativa do ar estará muito baixa à tarde, considerado estado de alerta com tendência a emergência segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS).

A variação na umidade relativa do ar está estimada entre 50% a 10%, podendo ter picos abaixo de 10% nas regiões norte e bolsão. Nesse nível crítico de umidade do ar, recomenda-se ingerir bastante líquido, evitar atividades físicas, evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, usar hidratante corporal e umectar ambientes com umidificadores, bacia com agua ou toalhas molhadas.

Os cuidados com a saúde incluem não atear fogo em terrenos baldios e não jogar bitucas de cigarro na natureza. O vento estará fraco a moderado e As temperaturas poderão variar entre de 25°C a 44°C no Estado, e na capital variação está estimada em 25°C a 40°C.

Michele Obando, Subcom