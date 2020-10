OFFSET Na fronteira, PF investiga fraude em licitações e contratos da prefeitura de Corumbá Operação deflagrada nesta terça-feira (6) combate crimes realizados por servidores e empresários

6 OUT 2020 - 08h:53 Por Loraine França

De acordo com a Polícia Federal, a Operação Offset tem o objetivo de desarticular organização criminosa que fraudava licitações e contratos e era composta por servidores públicos municipais, além de empresários da cidade fronteiriça e de Campo Grande. São cumpridos 12 mandados de busca e apreensão na capital do estado e em Corumbá.

As investigações apontam que as irregularidades aconteciam em contratos de prestação de serviços da prefeitura de Corumbá e uma empresa de engenharia com sede em Campo Grande. Servidores e empresário recebiam o dinheiro desviado que, de acordo com a PF, era proveniente de recursos federais.

A polícia também concluiu que a empresa atuava em ramos diversos, além da atividade principal de engenharia, como tentativa de faclilitar a participação em diferentes processos licitatórios.

Até o fechamento desta reportagem, cerca de R$40 mil foram apreendidos.