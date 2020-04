EFEITO CORONA Na linha de frente das famílias, mulheres indígenas são as mais afetadas com pandemia Segundo subsecretária de Políticas Públicas para a População Indígena, Silvana Albuquerque, feirantes e diariaristas sofrem com o desemprego, principalmente, em aldeias urbanas de Campo Grande.

20 ABR 2020 - 08h:55 Por Loraine França

Roselene Carlos da Motta é indígena da etnia Terena, mãe de cinco filhos e diarista. Chefe de família, perdeu os dois empregos e enfrenta dificuldades com as crianças passando mais tempo em casa por causa da suspensão das aulas. - Cedida/Subsecretária de Políticas para a População Indígena de MMS A pandemia da Covid-19 já surte efeito em várias partes do brasil, principalmente, nas mais vulneráveis, como é o caso das indígenas. O desemprego de mulheres indígenas de Mato Grosso do Sul é uma realidade, principalmente, entre as que estão nas regiões de Aquidauna, Miranda e nas aldeias urbanas de Campo Grande, como explicou à CBN a subsecretária de Políticas Públicas para a População Indígena de Mato Grosso do Sul, Silvana Albuquerque. De acordo com Silvana, muitas mulheres estão na linha de frente das famílias e trabalham em feiras e de diaristas. Outro questão discutida pela subsecretária é da atenção que essas populações, como as indígenas, precisam ter nesse momento de pandemia e depois que esse período passar. A CBN conversou com a indígena Roselene Carlos da Motta, que está enfrentando essa situação. Ouça a reportagem:

