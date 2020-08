BANCO CENTRAL Na pandemia o comércio de MS apresentou retração de 7,8% Centro-Oeste foi uma das regiões que apresentaram menor queda econômica

19 AGO 2020 - 15h:55 Por Beatriz Magalhães/CBN

Segundo o boletim regional do Banco Central do Brasil, o comércio da região Centro-Oeste foi um dos seguimentos mais afetados pela pandemia da Covid-19. Segundo dados divulgados, em Mato Grosso do Sul a retração foi de 7,8%. Confira: