RCN/CBN EM AÇÃO LIVE 2020 "Na vida, o conflito é bom, o confronto jamais", explica Cortella Filósofo disse que algumas discussões devem ser evitadas pois “não se deve tentar ensinar um porco a cantar, você vai ficar exausto, e vai irritar o porco”, parafraseou o professor

4 DEZ 2020 - 19h:59 Por Isabelly Melo

Mario Sérgio Cortella fechou a série de palestras do RCN/CBN em Ação Live 2020 com a palestra “Atitude e Sentimento para o Futuro”. O professor e filósofo falou sobre as perspectivas para o futuro, mas ressaltou que não é saudável apenas esperar o ano encerrar, como se 2021 mudasse tudo ao redor, e nem se limitar a reclamações e críticas, “É preciso ser necessário para si mesmo, e para outra pessoa”, afirmou Cortella.

Vitor Melo, diretor regional do Senac/MS, participou da live e destacou a polarização de opiniões, principalmente nas redes sociais que, segundo ele, muitas vezes levam a discussões caóticas.

Questionado sobre o porquê de tal comportamento, Cortella afirmou que a instantaneidade na discussão, que antes seria feita por cartas, leva a uma resposta irrefletida “Isso favorece o confronto. E na vida, o conflito é bom, o confronto jamais”, respondeu.

Segundo o professor, o conflito é quando se tem divergência de postura, de opinião ou de posição o que favorece até mesmo a ciência “Ciência que só for concordância de modo continua, não cresce. Também os negócios crescem nessa divergência. O que não pode é o conflito virar confronto”, destacou Cortella.

Pessoas que optam pelo confronto, por trocar agressivas e sem reflexão, apenas pelo prazer de descordar e causar o caos, devem ser deixadas de lado na opinião do filósofo. “Não é desistir de construir o diálogo, mas fazer com que esse diálogo não degenere em confronto. Mas algumas pessoas não vão aprender a ser de outro modo. Porque gostam do ódio, da retorica furiosa. Ao invés de raciocinar e argumentar, elas preferem ameaçar a outra pessoa. Porque isso dá a ela um poder que provavelmente ela não tem. Nem dentro dela, nem na cabeça e nem no coração. Não é para todo mundo que a gente tem que dar trela”, finalizou o palestrante.

RCN/CBN em Ação Live 2020

Se você perdeu a palestra desta sexta-feira (04) ou as demais, basta acessar o YouTube ou Facebook da Rádio CBN Campo Grande, além das matérias que estão disponíveis no portal da CBN com o resumo de cada encontro.