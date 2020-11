ESPORTE Nacional de Judô Funcional rende três pódios a MS No total, foram 12 dias de competição com a participação de seleções estaduais de 20 federações filiadas à CBJ

20 NOV 2020 - 09h:16 Por Isabelly Melo

A delegação de Mato Grosso do Sul conquistou uma medalha de prata e duas de bronze na primeira edição do Nacional de Judô Funcional. A competição em formato on-line, promovida pela Confederação Brasileira de Judô (CBJ), teve início no dia 28 de outubro, data em que se comemora o Dia Mundial do Judô, e chegou ao fim na noite desta quinta-feira (19.11).

A CBJ idealizou o Funcional durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), de modo totalmente inovador e seguro, sem contato e realizado remotamente com os atletas em suas respectivas casas ou academias. Esta foi a forma encontrada de movimentar a comunidade do Caminho Suave em um período tão complicado e inédito no mundo todo.

No total, foram 12 dias de competição com a participação de seleções estaduais de 20 federações filiadas à CBJ e a presença de 378 atletas. O evento foi todo transmitido ao vivo pelo Canal Brasil Judô, no YouTube. Foram cerca de 35 horas de judô funcional em tempo real para todo o Brasil. As disputas ocorreram nas classes sub-13, sub-15, sub-18, sub-21, sênior e veteranos (1 e 2), nas categorias de peso leve e pesado, tanto no masculino, quanto no feminino.

O grupo sul-mato-grossense foi composto por 28 judocas. O segundo lugar foi assegurado na classe sub-15, com participação dos atletas Marcos Paulo Corrêa da Silva, Pedro Barbosa Doreto Silva, Maria Clara Barbosa Gomes e Stefanny Mendes Carbonaro.

A equipe de veteranos 1 trouxe uma das medalhas de bronze, com Antonio Gilberto de Souza Paim, André Luiz Silva da Cruz, Daniela Rodrigues de Oliveira e Emory Alves Spontoni. A outra condecoração bronzeada foi conquistada na classe veteranos 2, graças ao empenho de Jeferson Souza de Arruda Botelho, Luis Ricardo Trivellato, Kely Cristina Lopes Oliveira Yada Garcia e Eliane Soares Resende.

Na competição, foi avaliada, por meio de plataforma on-line, a execução de golpes característicos do judô e exercícios físicos/funcionais, por uma comissão de árbitros, sob coordenação do departamento de arbitragem da CBJ. Venceram as equipes mistas (masculino e feminino) que realizaram o maior número de repetições válidas dentro do tempo estabelecido para cada classe.

Os judocas de Mato Grosso do Sul classificaram-se ao Nacional Funcional por meio do Campeonato Estadual de Judô Funcional, organizado pela Federação Estadual de Judô (FJMS), com apoio do Governo do Estado, via Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), de 3 a 9 de outubro. Apenas os 28 medalhistas de ouro de cada classe etária e categoria de peso garantiram vaga à etapa brasileira.

Confira abaixo a lista com todos os atletas sul-mato-grossenses que participaram do Nacional:

SUB-13

Masculino leve (até 42 kg): Guilherme Canéppele de Melo Alves – Judô Clube Rocha/Rádio Clube

Masculino pesado (acima de 42 kg): Ronisson Carvalho Silva - Associação Yada de Judô

Feminino leve (até 42 kg): Vitória dos Santos Martini - Associação Yada de Judô

Feminino pesado (acima de 42 kg): Maria Luiza Rezende de Oliveira dos Anjos - Associação Atlética Judô Futuro

SUB-15

Masculino leve (até 60 kg): Marcos Paulo Corrêa da Silva - Judô Funlec

Masculino pesado (acima de 60 kg): Pedro Barbosa Doreto Silva - Associação Yada de Judô

Feminino leve (até 52 kg): Maria Clara Barbosa Gomes - Associação Yada de Judô

Feminino pesado (acima de 52 kg): Stefanny Mendes Carbonaro - Associação Yada de Judô

SUB-18

Masculino leve (até 66 kg): Nicolas dos Santos Cardoso - Associação Yada de Judô

Masculino pesado (acima de 66 kg): Vitor Penazzo Vinci - Associação Esportiva Marruá

Feminino leve (até 57 kg): Letícia Vieira Sarubbi Mariano - Judô Clube Rocha/Rádio Clube

Feminino pesado (acima de 57 kg): Nathália Camily Gomes de Arruda - Associação Atlética Judô Futuro

SUB-21

Masculino leve (até 73 kg): Márcio Inácio Teodoro Lima - Associação Atlética Judô Futuro

Masculino pesado (acima de 73 kg): Gabryel Vieira Romero - Judô Clube Rocha/Rádio Clube

Feminino leve (até 63 kg): Leticia Domingues Menino - Judô Clube Rocha/Rádio Clube

Feminino pesado (acima de 63 kg): Maria Fernanda Pio Sabbo - Judô Clube Rocha/Rádio Clube

SÊNIOR

Masculino leve (até 73 kg): Isac Garcia Ribeiro Bignardi - Judô Clube Rocha/Rádio Clube

Masculino pesado (acima de 73 kg): Valdeir Macedo Martins - Associação Pantanal Esportes

Feminino leve (até 63 kg): Milena Pache Matias - Judô Clube Rocha/Rádio Clube

Feminino pesado (acima de 63 kg): Yasmin Soares de Novaes - Associação Pantanal Esportes

VETERANOS 1

Masculino leve (até 73 kg): Antonio Gilberto de Souza Paim - Associação Mifune de Judô

Masculino pesado (acima de 73 kg): André Luiz Silva da Cruz - Associação Mifune de Judô

Feminino leve (até 63 kg): Daniela Rodrigues de Oliveira - Judô Aliança

Feminino pesado (acima de 63 kg): Emory Alves Spontoni - Serviço Social do Comércio (Sesc)

VETERANOS 2

Masculino leve (até 73 kg): Jeferson Souza de Arruda Botelho - Judô Aliança

Masculino pesado (acima de 73 kg): Luis Ricardo Trivellato - Judô Aliança

Feminino leve (até 63 kg): Kely Cristina Lopes Oliveira Yada Garcia - Associação Yada de Judô

Feminino pesado (acima de 63 kg): Eliane Soares Resende - Associação Yada de Judô

*Informações Assecom Fundesporte