NATAÇÃO Nadador de MS convocado para Seleção faz 'vakinha' para Copa Internacional Sammer Abdallah fará a estreia pela Seleção Brasileira no dia 21 de fevereiro

13 JAN 2020 - 10h:20 Por Isabelly Melo

Em fevereiro de 2020 um atleta de Mato Grosso do Sul vai disputar um campeonato internacional de natação. Sammer Campos Abdallah, de 14 anos, fará a sua estreia pela Seleção Brasileira de Natação em Lima, no Peru. O atleta foi convocado pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) para participar da 2ª UANA Swimming Cup, que será realizada entre 21 e 23 de fevereiro.

Sammer Abdallah Foto: CBN Campo Grande

Para arcar com todas as despesas, que não são cobertas pela Confederação, Sammer está com uma 'vaquinha' online aberta, afim de arrecadar a verba necessária para a viagem. Os gastos, segundo a mãe do nadador, são altos, e envolvem transporte, estadia, alimentação, entradas na água, e até mesmo o uniforme da seleção.

O atleta recebe o bolsa atleta estadual, benefício concedido pelo Governo do Estado através da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul), porém, o valor não é o suficiente para arcar com todos os custos. Até o momento já foram arrecadados R$3.740, sendo que o objetivo é chegar aos R$10 mil.

Segundo Gehilson Silva, treinador do sul-mato-grossense há dois anos, Sammer é um dos melhores atletas a nível Brasil entre 12 e 14 anos. Gehilson garante que o nadador tem grandes chances de medalha na Copa Internacional, sendo que as provas de 50m, 100m e 200m livres são as especialidades de Sammer.

Nadador desde os sete anos de idade, Sammer coleciona títulos municipais, estaduais, regionais e também nacionais. Tímido fora da água o novato da seleção de natação disse que está tranquilo para a dupla estreia em fevereiro: seleção e competição internacional.

Assim como Sammer, o treinador também disse estar tratando a competição com naturalidade, por ser uma competição de início de temporada. Ao longo do ano o que se espera, segundo Gehilson, é que o atleta se torne mais competitivo. Isso não significa que o treinamento esteja leve, pelo contrário, Sammer treina toda semana, com trabalhos aeróbicos dentro e fora da piscina, além, claro, dos exercícios de natação.

Para o técnico, a convocação de Sammer é um fruto do trabalho que o jovem vem desenvolvendo, se destacando no cenário Estadual da modalidade. “Ele é um garoto extremamente dedicado, e muito ambicioso. É um atleta que puxa os treinamentos, que está sempre a frente, e tem um objetivo claro; ser campeão olímpico”, afirmou Gehilson.

‘Vakinha’

Para ajudar você pode acessar o endereço vakinha.com.br e procurar por ‘Juntos com Sammer’, ou depositar diretamente na conta bancária: agência 2959-9 – conta corrente 38474-7 – Banco do Brasil, no nome de Sammer Campos Abdallah.

