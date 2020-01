ESPORTE Nadador de MS faz ‘vakinha’ para disputar competição internacional Sammer Abdallah disputará de 21 a 23 de fevereiro a 2º UANA Swimming Cup em Lima, no Peru

10 JAN 2020 - 12h:12 Por Isabelly Melo

Em fevereiro de 2020 um atleta de Mato Grosso do Sul vai disputar o 2º UANA Swimming Cup, que será realizada do dia 21 a 23 de fevereiro, em Lima, no Peru.

Sammer Campos Abdallah, de 14 anos, fará a sua estreia pela seleção brasileira em Lima, e para arcar com todas as despesas – passagem, alimentação, uniforme, entradas na piscina, etc. – que não são cobertas pela Confederação Nacional de Natação, Sammer está com uma vaquinha online aberta, afim de arrecadar a verba necessária para a competição.

Para ajudar você pode acessar o endereço da ‘vakinha’ ou depositar diretamente na conta bancária: Agência 2959-9 - Conta corrente 38474-7 - Banco do brasil, no nome de Sammer Campos Abdallah.