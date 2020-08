RCN E CBN EM AÇÃO LIVE 2020 “Não contemos com investimentos públicos para superar a crise”, diz ex-ministro ao presidente da Famasul Maílson da Nóbrega afirma que para 2021, Governo não deve investir quase nada

25 AGO 2020 - 18h:54 Por Marcus Moura/CBN

O ex-ministro da Fazenda do governo José Sarney, Maílson da Nóbrega iniciou a segunda palestra do projeto RCN e CBN em Ação Live 2020 desta terça-feira (25) defendendo o cumprimento do teto de gastos do Governo Federal por ser um dos pilares da governabilidade.

“O rompimento do teto de gastos pode trazer efeitos catastróficos a economia brasileira. Se aumentar os gastos e gastar acima do que se arrecada fosse a solução, o Brasil seria um país rico já que vem fazendo isso há quase 30 anos”, disse ele.

Maílson ainda ressaltou a importância da administração da dívida pública, já que na visão dele, uma economia sem controle aumenta as desigualdades sociais. “O custo da pandemia aumenta o tamanho da dívida pública e há um medo no mercado de um calote nos títulos da dívida”, acrescentou.

Ele ainda falou sobre o risco do ministro Paulo Guedes deixar o governo de Jair Bolsonaro, já que há uma incompatibilidade de agendas econômicas. Enquanto Guedes representa a resistência a furar o teto e já disse à imprensa que isso colocaria o presidente na beira de um impeachment, uma forte ala dentro da Casa Civil é favor de gastar mais para fazer a economia girar, com investimentos em obras estruturantes.

“A pandemia ressaltou um quadro já existente de que o Brasil é um país de pouco crescimento”, disse Maílson, porém ponderou que a recuperação da economia está melhor do que o previsto no início da pandemia. Sobre a Selic, a taxa básica de juros do mercado, Maílson disse acredita que o índice chegue a 1,75% e permaneça neste patamar por algum tempo. Ainda, ele ressaltou a importância da reforma tributária no atual momento.