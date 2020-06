POLÍTICA "Não é momento para politicagem", diz Cury Vereador Eduardo Cury afirma que Legislativo deve manter ritmo de trabalho para ajudar a superar os efeitos da pandemia

2 JUN 2020 - 12h:47 Por Ginez Cesar/ Thais Cintra CBN

O ano eleitoral não é motivo para fazer "politicagem". A afirmação é do vereador Eduardo Cury (DEM) durante entrevista à rádio CBN nessa terça-feira (2). Cury falou sobre o trabalho no Legislativo municipal em tempos de pandemia do novo coronavírus. Disse que prefere as sessões presenciais, mas que a experiência online foi válida. Destacou ainda que será candidato à reeleição para poder concluir projetos que ainda não teve tempo de colocar em prática e que acredita que as eleições devem ser adiadas por conta da pandemia. Confira.