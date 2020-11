CAMPO GRANDE “Não é uma tarefa fácil administrar uma cidade como Campo Grande”, afirma Marquinhos Reeleito, Marquinhos Trad faz reunião com “alto escalão” nesta tarde (16)

16 NOV 2020 - 14h:41 Por Isabelly Melo

Após a reeleição no último domingo (15), o atual e futuro prefeito de Campo Grande, Marcos Trad (PSD) se reúne na tarde desta segunda-feira (16) com o “alto escalão” de secretários para alinhar as ações e planos para a gestão 2021-2024.

Marquinhos destacou a união e parcerias administrativas que, segundo ele, o fizeram chegar aos 52,58%. “Uma equipe extremamente unida, coesa e que assimilou o programa de governo meu e da Adriane. E que busca cumprir fielmente as metas designadas tanto por mim quanto pela Adriane”, destacou Marquinhos.

"Hoje eu liguei para o Dagoberto, que falou com o Nelsinho, e eles vão fazer uma reunião com a bancada, para que eu e a Adriane possamos colocar já, o que queremos para os três primeiros meses de 2021. Todas as metas saíram da população." afirmou o prefeito.