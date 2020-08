CORONAVÍRUS EM MS "Não existe decréscimo da doença", afirma secretário de saúde Geraldo Resende destacou durante a live deste sábado que os casos seguem crescentes no Estado, o que preocupa a Secretaria de Saúde

22 AGO 2020 - 11h:48 Por Isabelly Melo

Em boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde na manhã deste sábado (22), Mato Grosso do Sul somou mais 1.177 novos casos do novo coronavírus nas últimas 24 horas. Assim, o Estado chegou ao total de 41.888 contaminados desde o início da pandemia, com 722 óbitos, um acréscimo de 26 mortes nas últimas 24h, sendo 13 somente em Campo Grande.

Ainda de acordo com dados apresentados, há 2.782 casos em análise no Laboratório Central (Lacen/MS) e 3.084 aguardando encerramento das prefeituras. Com os últimos 1.177 casos registrados da doença, o Estado teve um aumento de 2,9%, uma média móvel de 764 casos diários.

Durante a live desta manhã, a secretária adjunta de Saúde, Christinne Maymone, destacou que a população da capital é uma aliada muito importante para a diminuição de casos, pois é a macrorregião com mais casos no Estado – 43% do total – e por isso, pediu para que os campo-grandenses fiquem em casa, cumpram o distanciamento social e as demais normas de biossegurança. Christinne Maymone ainda chamou atenção para o número de casos e óbitos registrados até o momento, “Certamente passaremos o mês de julho”, afirmou a secretária.

O secretário estadual de saúde, Geraldo Resende, disse ainda que não há estabilização da doença em Mato Grosso do Sul, pois a curva aponta para o crescimento de casos, com mais de 700 casos diários em média.

As informações detalhadas dos casos confirmados nas últimas 24h, óbitos, taxa de isolamento social e outros, você confere no site coronavirus.ms.gov.br ou saude.ms.gov.br.