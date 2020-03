EFEITO CORONA “Não vai faltar comida”, garante ministra da agricultura Tereza Cristina afirmou que, se depender do agronegócio, o Brasil seguirá abastecido

26 MAR 2020 - 08h:58 Por Isabelly Melo

Em entrevista à Rádio CBN Campo Grande, durante a manhã desta quinta-feira (26), a Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil, Tereza Cristina, afirmou que, se depender do setor agro, não vai faltar comida no país durante a quarentena.

Tereza disse que o único problema pode ser em relação ao deslocamento dos alimentos, por conta do fluxo de caminhoneiros nas estradas e logística. “Tratem bem os caminhoneiros, deem condições para eles continuarem trabalhando, nós dependemos deles”, pediu Tereza.

Sobre a economia do país, que corre o risco de ser prejudicada durante a pandemia, Tereza Cristina garantiu que o agronegócio é um setor que vai impulsionar a economia nacional, “Eu garanto que o agro é o setor que pode recuperar a economia do Brasil”, afirmou a ministra. Tereza disse ainda que a produção vai continuar a todo vapor, sendo que a expectativa é fazer uma produção recorde no setor de grãos.