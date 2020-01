POLÍTICA EM DESTAQUE ‘Não vi o Kemp andando como os outros candidatos’, analisa Adilson Trindade Adilson Trindade é colunista de política da CBN Campo Grande

10 JAN 2020 - 14h:46 Por Redação/CBN

Segundo colunista da CBN Campo Grande, possíveis concorrentes à prefeitura de Campo Grande já percorrem bairros da capital e estão em contato com população

Na coluna “Política em destaque” desta sexta-feira (10), Adilson Trindade fala sobre as articulações dos partidos para eleições municipais de 2020. Para Trindade, em Campo Grande, possíveis candidatos já estão em contato com população e percorrendo bairros da cidade. Na análise do jornalista, apenas Pedro Kemp (PT) ainda não começou aproximação com eleitores.