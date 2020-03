EFEITO CORONA Nas refinarias, litro da gasolina sai a R$ 1,08, diz Petrobras A estatal informa que já reduziu em 43,5% o preço do combustível neste ano

30 MAR 2020 - 10h:11 Por Marcus Moura/CBN

A pandemia do novo coronavírus está impactando diretamente a demanda por combustível no mundo. Com menos pessoas e carros nas ruas, o volume de abastecimento caiu drasticamente. Em Mato Grosso do Sul, a queda já é de 60%. O litro da gasolina nas refinarias está sendo vendido a R$ 1,08, segundo a Petrobras. Ouça mais informações no boletim abaixo: