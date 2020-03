EFEITO CORONAVÍRUS Nas regiões fronteiriças, Covid-19 interrompe relações e unifica preocupações Sars-Cov-2, o vírus que desconhece barreiras, fechou a fronteira de Corumbá com Puerto Quijarro, na Bolívia. Dos dois lados, sentimento é de ausência dos governos.

31 MAR 2020 - 13h:55 Por Loraine França

A pandemia do novo coronavírus pelo mundo mudou a vida de quem mora nas chamadas cidades-gêmeas, que fazem fronteiras internacionais com outros países. O vírus que desconhece fronteiras e chegou matando milhares de pessoas, também derrubou as relações desses locais e, com sua força de destruição, impôs o fechamento das fronteiras. Assim acontece em Corumbá, município que faz divisa com Puerto Quijarro, na Bolívia.

O deslocamento de quase 5 mil pessoas que circulam entre um país e outro está interrompido como medida de evitar a disseminação da Covid-19. Tanto do lado brasileiro quanto do lado boliviano, predomina o sentimento de preocupação com as populações expostas ao vírus e a falta de atenção dos governos com as regiões de fronteira.

