SERVIÇO Nascidos em dezembro recebem hoje FGTS Pagamento é feito por meio da conta poupança digital da Caixa Econômica Federal

21 SET 2020 - 17h:59 Por Beatriz Magalhães/CBN

Trabalhadores nascidos em dezembro recebem hoje, 21, o crédito do saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, de até R$ 1.045.

O dinheiro só erpa liberado para saque o transferência para outra conta bancária a partir de 14 de novembro, para os nascidos em dezembro. Confira: