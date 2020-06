MEIO AMBIENTE Navegabilidade dos rios do Estado está prejudicada por falta de chuvas Nível dos principais rios de MS está abaixo do esperado para o período, diz Imasul

3 JUN 2020 - 16h:09 Por Marcus Moura/ CBN

Dados da Sala de Situação do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) mostram que o nível dos principais rios do Estado está bem abaixo do registrado em anos anteriores, no mesmo período. Isso se deve à escassez de chuvas deste ano, que não prejudica apenas a agricultura, aumenta os focos de incêndios e já afeta a capacidade de navegação dos rios, sobretudo na Hidrovia do Paraguai, a principal via fluvial de escoamento de produção de Mato Grosso do Sul. Confira: