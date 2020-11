CONSCIÊNCIA NEGRA "Negros devem ocupar os mesmos lugares que brancos", afirma Járiz Cabeleireiro fortalece identidade visual, para que homens e mulheres negras se sintam representados

20 NOV 2020 - 15h:50 Por Thais Cintra/ CBN

No Dia Nacional da Consciência Negra (20), histórias de personagens pretos ganham evidência e fazem alusão à representatividade dos negros no Brasil. Considerado uma referência no segmento da beleza, o cabeleireiro Járiz Beor, conhecido também como “Príncipe dos Cachos”, relata que já vivenciou muitas experiências ruins por conta do racismo, que muitos negros ainda não ocupam certos lugares e que a mudança para se construir uma sociedade justa e inclusiva deve partir de todos.

“Uma forma de descontruir o pensamento racista é nos incluir nesses lugares e fazer com que as pessoas entendam que não somos menos que os brancos. Como homem negro e crespo, preciso trabalhar três vezes mais que um profissional branco que possui as mesmas técnicas, para me destacar no mercado”, explicou.

O profissional auxilia na descoberta e construção da identidade “capilar” de mulheres e homens negros. “Uma das coisas que me fez especializar em cachos, foi a situação da mulher negra que sempre sofreu com o ciclo vicioso de químicas, porque a sociedade impôs que o cabelo dela era feio e inadequado para determinado tipo de trabalho”, afirma.

Quem chega no estúdio dele em Campo Grande, se depara com uma equipe formada por assistentes negras, prontas para atenderem a clientela diversificada. Em julho deste ano, Jariz organizou um editorial de moda com mulheres retintas e com diferentes texturas de cabelo crespo.

A ideia foi mostrar a beleza da mulher negra e exaltar a identidade delas, cada uma com sua essência. O Járiz Beor - D'France Salon está localizado na R. Padre João Crippa, 1833 - Centro, Campo Grande - MS. O perfil no instagram é o @jarizbeor_oficial.