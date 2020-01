BRASÍLIA Nelsinho defende neutralidade no conflito dos EUA com Irã Senador lembra que o Brasil tem relações comerciais com os dois países

7 JAN 2020 - 06h:42 Por Márcia Paravizzi

O senador Nelsinho Trad (PSD-MS), presidente da Comissão de Relações Exteriores, defende que o Brasil não tome lado na escalada de conflitos entre Estados Unidos e Irã. Ouça:

