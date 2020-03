SAÚDE Nelsinho recebe alta do hospital, mas continua em isolamento Senador é um dos membros da comitiva de Jair Bolsonaro que foi aos Estados Unidos e voltou infectado

22 MAR 2020 - 17h:15 Por Marcus Moura e Márcia Paravizzi/CBN

O Senador Nelsinho Trad (PSD/MS), 58 anos, recebeu alta hospitalar hoje (22), em Brasília. Internado há cinco dias no hospital Sírio-Líbanes por ter apresentado febre, um dos sinais de alerta da COVID-19, ele continua em isolamento social em casa.

Segundo nota enviada à imprensa, Nelsinho disse que vai continuar longe das redes sociais até sua recuperação plena. “O parlamentar agradece as centenas de mensagens e telefonemas, mas prefere, neste momento, não se manifestar, até estar 100% restabelecido”, informa o texto. Nelsinho é mais um dos 22 integrantes da comitiva que viajou junto com o presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos e voltou infectado com a doença.