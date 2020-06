BRASÍLIA Nelsinho Trad critica flexibilização do isolamento social Senador alerta que o país deve atingir na próxima semana um milhão de infectados

18 JUN 2020 - 05h:59 Por Márcia Paravizzi/ Ingrid Rocha

Na avaliação de Nelsinho, o Brasil deve chegar nos próximos dias à marca oficial de um milhão de infectados com o novo coronavírus e de 50 mil mortos pela covid-19. E destaca que governadores e prefeitos erram ao permitir flexibilização do isolamento social e autorizar a abertura de parte do comércio. Ouça os detalhes: