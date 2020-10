CBN DIREITO Nelson Wilians Advogados tem nova sede em MS Espaço vai oferecer capacidade para atender 500 pessoas

23 OUT 2020 - 12h:25 Por Ginez Cesar/ Thais Cintra CBN

Para ampliar as atividades em Mato Grosso do Sul e oferecer mais conforto aos clientes e colaboradores, o Nelson Wilians Advogados, NWA, inaugura uma nova sede da filial em Campo Grande. O prédio será na Rua Goiás, 461, Jardim dos Estados, com 2.500 m² e capacidade de operação para 500 pessoas.

Nesta sexta-feira (23), no quadro “CBN Direito”, o advogado Nelson Wilians diz que a empresa completa 11 anos e atua com filiais em todas as capitais e representação na América Latina, Ásia e Europa. O escritótio possui 12 mil clientes e 500 mil processos ativos na carteira. Segundo Nelson, 90% do público que busca orientação jurídica possui CNPJ.

“Somos em torno de 1.500 profissionais em todo o Brasil. Em Campo Grande nós demandamos este trabalho na área de recuperação de crédito, tínhamos 750 mil processos em andamento e com a mudança na legislação, este número caiu, mas ainda assim na pandemia a procura pelo serviço teve um aumento significativo”, afirmou.

Confira: