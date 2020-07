AGRONEGÓCIO No 1º semestre, China respondeu por 40% das exportações brasileiras Mais de US$ 20 bilhões foram gerados com vendas ao país asiático

24 JUL 2020 - 14h:49 Por Éder Campos/Giovanna Dauzacker

Foto: Ilustração/freepik A China respondeu por 40% das exportações agrícolas brasileiras no primeiro semestre de 2020, segundo levantamento realizado pela Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura. De janeiro a junho deste ano, foram gerados US$ 20,5 bilhões com as vendas de produtos agrícolas para os chineses. Outros mercados que também receberam produtos brasileiros estão países da Ásia (17%) e a União Europeia (16%). Saiba mais: jpnews · No 1º semestre, China respondeu por 40% das exportações brasileiras

Deixe seu Comentário