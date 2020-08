VIAGEM DE SABORES No aniversário de Campo Grande, receita com flor de ipê Esse pesto 100% brasileiro pode servir com beiju, torrada, com uma massa ou para incrementar um arroz

27 AGO 2020 - 10h:03 Por Paulo Machado/Isabelly Melo

Esse pesto 100% brasileiro pode ser servido com beiju, torrada, com uma massa ou para incrementar um arroz - Arquivo Paulo Machado Parabéns Campo Grande, esta semana comemoramos seus 121 anos de tantas histórias, vivências, miscigenação e alegrias. E preparamos uma receita especial usando a flor que é a cara da cidade: o Ipê Amarelo! A receita é da Déborah Gaiotto da Fazenda Maria, e está no blog da @deborahnafazenda. Pesto de Ipê Amarelo - 20 a 30 flores de ipê amarelo - 1/3 de xic. de amendoim torrado - 100g de queijo meia cura ralado - 1 dente de alho - Azeite, sal e pimenta a gosto Higienizar as flores, lembrando de retirar estames e pistilos, que contém pólen e podem causar efeito alérgico em algumas pessoas. Fatiar as flores, colocar num processador de alimentos, adicionar o amendoim, o queijo e o alho. Aos poucos adicionar o azeite, sal e a pimenta. Esse pesto 100% brasileiro pode ser servido com beiju, torrada, com uma massa ou para incrementar um arroz. Se quiser ver imagens desse pesto no pão, corre lá no Instagram @foodsafaris. Apure os sentidos e bom apetite!

