CAGED No ano, saldo de empregos da Capital é negativo em 3.012 vagas Desde o início do ano, Campo Grande registrou 59.585 admissões contra 62.597 demissões

29 OUT 2020 - 19h:06 Por Marcus Moura/CBN

De janeiro a setembro deste ano a Capital sul-mato-grossense registrou 59.585 admissões contra 62.597 demissões, o que significa que o saldo da geração de novas vagas de emprego é negativo em 3.012 postos. O resultado não é o pior do Estado, quem ocupa a pior posição é Bodoquena. No mês de setembro, o saldo de Campo Grande foi positivo com 1.246. Confira: