REFLORESTAMENTO No dia da árvore, amigos plantam mil mudas em Bonito Mais de cinco tipos de mudas nativas serão plantadas pelo projeto 'Mil Pelo Planeta'

21 SET 2020 - 09h:12 Por Isabelly Melo

O sonho de ajudar a mãe natureza a seguir construindo um meio ambiente fértil, belo e acima de tudo vivo, se torna realidade nesta segunda-feira (21) – Dia da Árvore – para Roberta Stefanello, proprietária do terreno em Bonito, onde serão plantadas mil mudas de árvores.

Roberta e o companheiro, Vinícius Penha, tinham vontade de ajudar o eco sistema de Bonito, e consequentemente do planeta, plantando algumas árvores, mas foi através do convite de um amigo que a ideia se tornou uma realidade além do imaginado. “Desde que a gente adquiriu essa área nós tivemos a ideia e também o sonho de plantar muitas árvores, muitas plantas. Mas nós nunca imaginávamos uma ação dessa dimensão. Então quando o nosso amigo sugeriu mil árvores, foi com flecha no coração, concordamos na mesma hora”, revela Roberta

O amigo em questão é o publicitário especialista em marketing sócio ambiental, Neo Avila. A semente do projeto ‘Mil Pelo Planeta’ desabrochou no coração de Avila, com o regar de boas parcerias. Entre elas, o Instituto de Águas da Serra da Bodoquena, que doou as mil mudas para o plantio.

O plantio será dividido em dois turnos, matutino e vespertino, seguindo as normas de biossegurança. A primeira leva de mudas começou a ser plantada às 7h30 desta segunda-feira. “Após o plantio a gente vai montar outros grupos para cuidar das mudas, porque precisa irrigar, finalizar, adubar. Então a gente vai fazer esse pós também para que essas mudas cheguem a fase adulta’, explica Avila.

As mudas, que variam entre aroeira, ipê roxo, ingá, embaúba, jatoba mirim e outros tipos, serão plantadas em na região da Serra da Bodoquena, próximo ao Rio Formosinho que, segundo Neo Avila é um importante local para a biodiversidade de Bonito. “É uma área que tem um lençol freático muito importante, porque é uma área que abastece o Rio Formosinho. Então além do reflorestamento as raízes dessas árvores vão servir como um local de manutenção da água e um frio natural do Rio”.

Ouça a reportagem na íntegra: