SAÚDE No feriadão, mais de 50 mil pessoas foram abordadas em barreiras sanitárias Desde o início das operações no Estado, 411,5 mil viajantes já foram abordados

5 MAI 2020 - 14h:26 Por Marcus Moura/ CBN

Mais de 50 mil pessoas foram abordadas nas barreiras sanitárias no feriadão do Dia do Trabalho, em Mato Grosso do Sul. Desde o início das operações das barreiras sanitárias, 70 casos suspeitos de coronavírus foram registrados, porém, nenhum caso foi confirmado pelas equipes para a Covid-19. Confira: