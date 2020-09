OPERAÇÃO No feriadão, PMA flagrou 70 irregularidades em rios do Estado Nesta edição, força-tarefa foi concentrada no Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema

9 SET 2020 - 17h:00 Por Marcus Moura/CBN

O feriadão de 7 de setembro levou milhares de pessoas aos rios de Mato Grosso do Sul para a prática da pesca, aproveitando as últimas semanas antes da piracema. E a fiscalização ambiental, exercida pela PMA (Polícia Militar Ambiental) em parceria com o Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) denominada de Operação Big Fish II flagrou 70 irregularidades. Diferente da Operação Big Fish I, que aconteceu na Bacia do Rio Paraguai, a Big Fish II se concentrou na Bacia do Paraná com atenção especial ao entorno do Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema. Confira: