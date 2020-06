EMPREGO No mês de maio taxa de desocupação chegou a 9,7% em MS Segundo dados divulgados pelo IBGE, ainda no mês de maio, 124 mil pessoas não conseguiram buscar trabalho

25 JUN 2020 - 13h:55 Por Beatriz Magalhães/CBN

Segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, o nível de desocupação em Mato Grosso do Sul cresceu em maio deste ano, isso considerado o período de pandemia em que estamos passando. De acordo com os dados, no primeiro trimestre do ano a taxa de desocupação no Estado era de 7,6%, subindo para 9,7 em maio.

Ainda segundo a pesquisa, mais de 124 mil pessoas não conseguiram buscar por trabalho neste período por causa da pandemia ou por falta de trabalho na região.