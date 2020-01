CIDADANIA ‘No trânsito, pequenas ações geram grandes resultados e salvam vidas’ Corpo de Bombeiros aponta 5 elementos para evitar acidentes entre motoristas e pedestres e garantir um trânsito seguro

18 JAN 2020 - 08h:57 Por Thais Cintra e Gabriela Couto

Mato Grosso do Sul apresentou uma leve diminuição no número de acidentes de trânsito no ano passado. Segundo o Corpo de Bombeiros, em 2019 houve 13.014 registros de ocorrências envolvendo veículos e pedestres. Em 2018 foram 13.542 casos. As colisões ocupam mais da metade dos dados. Segundo o assessor de comunicação do Corpo de Bombeiros, tenente Ricardo Salles, pequenas ações para uma direção defensiva “fazem a diferença” para reduzir esses números.

Quais os dados de acidentes de trânsito em Mato Grosso do Sul, no ano de 2019?

tenente ricardo sAlles Colisão transversal foram 137 atendimentos pelo Corpo de Bombeiros. São aqueles que batem na lateral dos veículos. Os acidentes de saída de pista foram registrados 143 durante todo o ano. Casos de acidentes de abalroamento 274 em 2019. Já atropelamento foram muitos, ao todo 1.082 em todo o Estado. Capotamento tivemos um outro número expressivo de 486, sendo a maioria nas rodovias estaduais e federais. Já o choque, que são colisões de veículos em postes, caçambas e outros objetos parados foram 573. Os dados de colisão, que são aquelas frontais ou traseiras representam mais da metade do total de ocorrências, foram 6.991. .Geralmente acontecem por falta de atenção dos condutores. Em relação aos números de quedas tivemos 959 de bicicleta e 2.258 quedas de motocicletas. Casos de tombamento, foram 111. Esses são casos de carretas e veículos articulados que não obedecem a velocidade nas rotatórias acabam tombando. Somando tudo foram 13.014 acidentes de trânsito atendidos pelo Corpo Militar de Bombeiros em todo o Estado durante janeiro a 31 de dezembro do ano passado.

Neste ano, já temos os números de atendimentos realizados até o momento?

Sim. Até o momento foram registrados 86 acidentes de trânsito em Mato Grosso do Sul, sendo que só na capital são 42, quase a metade dos números.

Quais as ações conjuntas que serão realizadas neste ano?

A parceria com os municípios já é tradicional no mês de maio com os dias de campanha de conscientização aos motoristas. Nos unimos com a Polícia Militar e o Detran neste período com panfletagem, simulação nas ruas, exposição de carros acidentados em locais de maior fluxo para levar a reflexão e a responsabilidade no trânsito. Além disso o Corpo de Bombeiros faz campanhas nas escolas públicas e privadas, com palestras sobre o trânsito. Trabalhamos muito com a prevenção, para evitar os danos materiais e pessoais.

Quais as dicas de direção defensiva e atitudes que podem fazer a diferença no trânsito?

Temos que exercitar a cidadania e sentir responsável pelo trânsito e quem trafega nele. São cinco elementos que temos que ficar atentos sobre riscos e perigos que estamos sujeitos. O primeiro é o veículo. Temos que fazer a manutenção e deixá-lo em dia. O segundo são os condutores, se possuem saúde para assumir a direção. O terceiro são as condições das vias de trânsito. Infelizmente as chuvas estão trazendo muitos danos ao asfalto e causam buracos. Recomendamos ainda evitar o tráfego em situações de chuva e queimadas, que atrapalham a visibilidade dos condutores e por último a questão do comportamento das pessoas, como embriagues, uso de celular, medicamentos controlados e outras questões de cidadania. Isso vale tanto para o pedestre como para os motoristas.