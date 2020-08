DECISÕES No vai e vem de decretos, Prefeitura “libera geral” Mesmo com proibição do consumo de bebidas, regras não são cumpridas

22 AGO 2020 - 11h:30 Por Gabi Couto

Campo Grande está praticamente voltando a normalidade dos dias sem coronavírus. Desde março até agora, o prefeito Marquinhos Trad (PSD) fez um vai e vem de decretos municipais de restrição e flexibilização que chegaram a confundir os próprios fiscalizadores da lei. Ao todo foram cerca de 90 regramentos oficiais publicados no Diário Oficial da cidade relacionados à covid-19.

Depois de proibir o consumo de álcool, o Executivo não só “liberou geral” a venda de bebidas, como também deu mais uma hora para as pessoas continuarem nas ruas. O toque de recolher foi reduzido mais uma vez para às 22h até às 5h. Os bares e restaurantes também foram autorizados a contar com apresentação musical ao vivo com até dois artistas.

Todas as medidas ‘restritivas’ que vão até o dia 31 de agosto ganharam o apoio do Ministério Público Estadual (MPMS) e da própria Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul que tinha entrado há uma semana com ação civil pedindo o lockdown dos serviços não essenciais na capital. A única condição é para realizar reuniões semanais para analisar a curva de crescimento do coronavírus com a taxa de ocupação de leitos.

E apesar da capital estar em um momento crítico do avanço da pandemia e ser considerada o atual epicentro de casos da covid-19, decretos como fechamento da rodoviária de Campo Grande que foram publicados duas vezes nem chegaram a ser cogitados pela administração. Enquanto isso dos 686 óbitos registrados no Estado, 260 foram de campo-grandenses.