MÚSICA Noite de blues terá atração internacional nesta sexta-feira Breezy Rodio é o músico que mistura o passado com um pé no futuro

14 FEV 2020 - 11h:51 Por Gabi Couto / CBN

Um dos maiores nomes do blues da atualidade estará em Campo Grande, para uma noite especial para apaixonados pelo gênero musical. Direto de Chicago (EUA), Breezy Rodio, se apresenta sexta-feira (14), no Blues Bar. A noite ainda conta com as bandas de destaque no Centro-Oeste, Whisky de Segunda, tocando os clássicos de blues e Tonho Sem Medo, com rock n’roll dos anos 70.

Nos últimos anos Breezy Rodio consolidou seu nome no cenário mundial como músico que mistura o passado com um pé no futuro. Ele mantém um som clássico influenciado pelos mestres Albert King, Ray Charles, BB King, T-Bone Walker, Albert Collins, Earl Hooker, Lightnin’Hopkins e Robert Johnson.

Além de cantar, o músico é conhecido por tocar linhas de guitarra limpas com arranjos ricos em camadas, mesclando influencias desde a década de 1940 até o blues urbano da atualidade. Os três shows começam às 21h e os ingressos são limitados. A entrada é vendida no site sympla e já está no segundo lote, por R$ 20.

Serviço:

Show Whisky de Segunda + Breezy Rodio (Chicago) + Tonho Sem Medo

Quando: Sexta-feira (14), às 21h

Onde: Blues Bar

Quanto: 2º lote R$ 20

Antecipados no site sympla ou pelo link https://bit.ly/2tCw31N

Mais informações (67) 9 9628-3989