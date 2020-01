CAUSA ANIMAL Nome de presidente da única ONG de gatos da capital é escolhido para nova pasta Subsecretaria do Bem Estar Animal irá promover qualidade de vida para pets

29 JAN 2020 - 18h:52 Por Gabi Couto / CBN / Assessoria de Imprensa

Ana Cristina Camargo de Castro assumiu na manhã desta quarta-feira (29) a Subsecretaria do Bem Estar Animal. A pasta foi criada para tratar de todos os assuntos relacionados à saúde animal em Campo Grande. O decreto de nomeação está publicado no Diário Oficial (Diogrande), “PE” n. 179, DE 28 de Janeiro de 2020.

“A Subsecretaria do Bem- Estar Animal vem ao encontro ao movimento global de valorização da vida. Em um momento em que animais de companhia integram as famílias do terceiro milênio. É necessário cada vez mais que o animal seja entendido como um ser senciente ou seja provido de sentimentos assim como nós humanos”, disse Ana Cristina.

A Subsecretária tem como meta informar, conscientizar e disponibilizar políticas públicas voltadas ao cuidado e prevenção de agravos aos animais, atendendo necessidades dos animais e população, visando assegurar que a prática seja realizada de forma integrada e continua com as demais instâncias do sistema de saúde. Realizando serviços dentro dos mais altos padrões de qualidade e dos princípios da ética-bioética, tendo em conta que a responsabilidade da atenção à saúde não se encerra com o ato técnico, mas sim, com a resolução do problema de saúde, em nível individual e coletivo.

“Sabemos que teremos muita luta e desafios pelo caminho, porém estamos certos que a promoção do bem-estar animal anda de mãos dadas com a promoção do bem-estar humano e sustentabilidade. O bem-estar único, conceito ligado ao de saúde única, que integra saúde e bem-estar animal, seres humanos e condições ambientais”, concluiu Ana Cristina.

Esta Subsecretaria é também a resposta da Prefeitura de Campo Grande aos anseios de pessoas engajadas com a causa animal, ONGs de proteção animal, protetores independentes, bem como população em geral, pois através de sua implementação e competência será viabilizada a concretização da tão sonhada UPA VET e outros projetos que com certeza trarão benefícios a toda a comunidade através de ações que melhorem a qualidade de vida dos nossos animais.

Currículo

A nova subsecretária é nascida em Campo Grande e formou-se em medicina pela Universidade de Brasília (UNB), em 1996. Membro da associação dos médicos falantes da língua portuguesa em Macau-China. Presidente do Conselho Municipal de Bem- Estar Animal da sua criação em março de 2018 a março de 2019. Conselheira do Conselho Municipal de Bem-Estar Animal ( COMBEA) da sua criação em 28 de março de 2018 até o momento. Presidente da ONG AMICATS desde a sua criação em maio de 2017.